Oggi, giovedì 12 marzo 2026, vengono estratti i numeri di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Per questa sera, è in palio un premio di 132 milioni 900mila euro per chi indovina il “6” al Superenalotto. Le estrazioni si svolgono a Milano e i numeri vincenti saranno comunicati nelle prossime ore.

Milano, 12 marzo 2026 – Un tesoro da 132 milioni 900mila euro in palio questa sera, giovedì 12 marzo per chi riuscirà a indovinare il “6” al SuperEnalotto. Anche martedì 10 nessuno è riuscito a centrare la sestina vincente. L’ultimo “6” è stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui in diretta, a partire dalle ore 20, l’ estrazione di numeri e combinazioni vincenti di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Gratta e Vinci, premio da 1 milione di euro: festa alla Tabaccheria a Brembate Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi, giovedì 12 marzo 2026: estrazione e numeri vincenti

