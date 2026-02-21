‘C’era una volta l’Isef’ grande successo per il secondo raduno

Il secondo raduno “C’era una volta l’ISEF” ha attirato più di quattrocento partecipanti tra ex docenti e studenti, riuniti nella sala Italia della Mostra d’Oltremare. La presenza numerosa ha portato alla memoria i tempi in cui l’istituto offriva corsi di formazione per insegnanti di educazione fisica. La manifestazione ha ripercorso le tappe storiche della scuola, che ha lasciato un segno forte nel panorama sportivo e didattico locale. Molti hanno condiviso ricordi e aneddoti di quegli anni.

Tempo di lettura: 3 minuti Oltre quattrocento tra ex professori e allievi dell'ISEF sono intervenuti ieri al secondo raduno "C'era una volta l'ISEF" nella sala Italia della Mostra d'Oltremare, sede dal 1957 fino al 2002, anno di trasformazione del corso di studi in Facoltà di Scienze Motorie e dello Sport, dell'ISEF. L'evento, ideato dai professori Alfredo Pagano e Manfredo Fucile, organizzato dall'Associazione ISEF di Napoli (di cui sono rispettivamente presidente e vice presidente), è nato in seguito al grande successo della prima edizione del raduno organizzata nel 2023, alla quale presero parte oltre mille ospiti.