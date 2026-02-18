Nicolò Bulega si prepara a sfidare i rivali più forti nel Mondiale Superbike 2026, una stagione che potrebbe segnare la svolta della sua carriera. La competizione si gioca su piste come Assen e Donington, dove il pilota italiano punta a conquistare punti importanti per la classifica generale.

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sul Mondiale di superbike 2026, ovvero la trentanovesima edizione del campionato riservato alle moto derivate di serie. Si inizierà nel corso di questo fine settimana con il Gran Premio d’Australia sul tracciato di Phillip Island, mentre la conclusione avverrà il 18 ottobre con il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera. Dopo i due trionfi di Toprak Razgatlioglu, con il pilota turco che è approdato in MotoGP, chi si aggiudicherà il titolo? La sensazione nettissima è che ci sia un nome sopra tutti gli altri in questa edizione 2026 della superbike. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, la grande occasione di Nicolò Bulega nel Mondiale 2026: i principali avversari per il titolo

Superbike, Nicolò Bulega svetta nel Day-2 dei test di Portimao dominati dalla pioggiaA Portimao si sono conclusi i test pre-stagionali di superbike, tra pioggia e strade bagnate.

Superbike, Mondiale 2026: tutti i piloti italiani. Bulega guida la nutrita pattuglia azzurraPerché nove piloti italiani correranno nel Mondiale Superbike 2026, Bulega guida il gruppo azzurro Bulega si prepara a partire con la sua moto del team ufficiale e guida la vasta squadra di italiani che scenderanno in pista nel campionato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.