Ragazzina maltrattata dai genitori Botte insulti e spesso niente cibo | una coppia rischia il processo

Una ragazzina di Modena ha raccontato di aver subito violenze in casa. La scuola ha chiamato i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Secondo quanto emerge, la bambina sarebbe stata vittima di botte, insulti e anche di privazioni di cibo da parte dei genitori. La coppia rischia ora un processo, mentre la bambina si trova sotto tutela.

Modena, 28 gennaio 2026 – Si era confidata a scuola: aveva raccontato all'insegnante, con voce quasi sussurrata di aver subito violenze tra le mura domestiche, da parte del papà ma anche della matrigna. Aggressioni, punizioni 'corporali', privazioni che le avevano lasciato segni nel corpo e nell'anima. Gli episodi sarebbero iniziati ad agosto del 2023 quando la ragazzina – all'epoca 12enne, arrivata dal Ghana – aveva raggiunto il papà a Modena, dove viveva con la nuova compagna, attraverso il previsto ricongiungimento familiare. Entrambi però, in più occasioni avrebbero picchiato la minore a mani nude ma anche con l'uso di un bastone procurandole ferite e contusioni in diverse parti del corpo.

