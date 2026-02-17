Maltrattata la suocera nonostante il braccialetto | arrestata

Una donna di 45 anni, già sottoposta a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, è stata arrestata perché ha violato la misura, nonostante il dispositivo. La donna, di origini ungheresi, aveva continuato a perseguitare e vessare la suocera, nonostante il divieto imposto dalle autorità. La vicenda si è verificata in un quartiere residenziale, dove le autorità hanno intercettato la donna mentre si avvicinava alla vittima.

Viola la misura del divieto di avvicinamento alla suocera, che aveva maltrattato: arrestata. Non aveva risparmiato persecuzioni e vessazioni contro la parente acquisita così, una donna di origini ungheresi, 45enne, già gravata dal divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico alla madre di suo marito, non avrebbe dovuto tornare da lei. Tutto è però precipitato sabato sera, quando la donna è tornata ad avvicinarsi all'abitazione della vittima in via Felisati, nel quartiere Piave, riempendola prima d'insulti via messaggi. Le aveva fatto capire di voler manomettere il braccialetto per riavvicinarsi a lei, poi è passata dalle intenzioni ai fatti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Madre disabile maltrattata a Mantova, il cugino lancia l'allarme: arrestata la figlia trovata con un coltello A Mantova, una donna di 65 anni è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti alla madre disabile. “Troppo occidentale”; ragazza minorenne sequestrata e maltrattata. Arrestata la madre dalla Polizia a Terracina Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltrattata la suocera, nonostante il braccialetto: arrestata.