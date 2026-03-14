Keeper | horror che smaschera la mascolinità tossica

Un nuovo film horror mette sotto i riflettori le relazioni tossiche, con un focus sulla mascolinità tossica. Il progetto è stato presentato da Oz Perkins e Tatiana Maslany, coinvolti nella produzione e nell’interpretazione. La pellicola utilizza elementi soprannaturali per rappresentare le dinamiche difficili tra i personaggi, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri su tematiche sociali.

Oz Perkins e Tatiana Maslany hanno presentato al pubblico un progetto cinematografico che esplora le dinamiche relazionali tossiche attraverso la lente dell’horror soprannaturale. La pellicola, intitolata Keeper – L’eletta, nasce dalla volontà del regista di mantenere unito il team creativo dopo il successo inaspettato del precedente lavoro Longlegs. La storia ruota attorno a una coppia in cui la protagonista inizia a percepire un pericolo imminente durante un weekend isolato in una baita boschiva. Il film si distingue per aver affrontato tematiche sociali complesse come la mascolinità tossica, trasformando un genere intrinsecamente spaventoso in uno strumento di analisi psicologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Keeper: horror che smaschera la mascolinità tossica Articoli correlati Keeper, intervista a Oz Perkins e Tatiana Maslany: "Un horror sulla mascolinità tossica"Il regista e la protagonista raccontano le relazioni tossiche attraverso una traccia soprannaturale. Keeper - L'eletta, recensione: Oz Perkins e la mascolinità tossica come orroreTatiana Maslany dà voce alle donne vittime di compagni manipolatori in un horror folk sovrannaturale che conferma il talento di Oz Perkins. Una selezione di notizie su Keeper horror che smaschera la... Keeper, intervista a Oz Perkins e Tatiana Maslany: Un horror sulla mascolinità tossicaIntervista a Oz Perkins e Tatiana Maslany, regista e protagonista di Keeper - L'eletta, horror che racconta le relazioni tossiche attraverso il soprannaturale. In sala il 12 marzo. movieplayer.it Keeper – L’eletta, spiegazione del finale: il destino di Liz e il segreto di MalcolmScopri il finale di Keeper - L’eletta: cosa accade a Liz, il ruolo di Malcolm e il significato nascosto dell’epilogo del film. cinefilos.it