Al Teatro San Giorgio debutta Scotch spettacolo di danza rivolto ai bambini

Il Teatro San Giorgio di Bergamo ospita il debutto di «Scotch», uno spettacolo di danza pensato per i più piccoli. La rappresentazione, in programma domenica 22 febbraio, coinvolge bambini e bambine tra i 2 e i 4 anni, offrendo loro un’esperienza artistica coinvolgente. La compagnia Allegra Brigata Cinematica presenta lo spettacolo, che mira a stimolare la fantasia dei piccoli attraverso movimenti e colori vivaci.

L’ESORDIO. Domenica 22 febbraio al Teatro San Giorgio di Bergamo, l’Allegra Brigata Cinematica, ospita il nuovo spettacolo di danza per bambini e bambine dai 2 ai 4 anni. L’evento si terrà in due repliche: alle 10.45 e alle 16.30, all’interno della rassegna Giocarteatro. Scotch porta in scena una storia semplice, ma ricca di fantasia, che ruota attorno a un oggetto di uso quotidiano: un rotolo di scotch. Questo oggetto, come per magia, diventa un compagno di giochi, un’inesauribile fonte di movimento per la protagonista che, svegliandosi nella sua stanza, inizia un’avventura fatta di suoni e danze. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Al Teatro San Giorgio debutta «Scotch», spettacolo di danza rivolto ai bambini Al San Giorgio debutta “Scotch”, spettacolo di danza per bambini e bambine Questa sera al teatro San Giorgio debutta “Scotch”, uno spettacolo di danza dedicato ai più piccoli. "Scuieta": al teatro Atlante spettacolo di teatro, danza e musica dal vivo Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Al Teatro San Giorgio debutta Scotch, spettacolo di danza rivolto ai bambini; Al San Giorgio in scena Papavero – La tata che non poteva più volare; Officina del Mare accende il teatro di Porto San Giorgio con il New Fantastico Show; Nel weekend debutto pugliese per LA PANNE di Friedrich Dürrenmatt. Al Teatro San Giorgio debutta «Scotch», spettacolo di danza rivolto ai bambiniDomenica 22 febbraio al Teatro San Giorgio di Bergamo, l’Allegra Brigata Cinematica, presenta il nuovo spettacolo di danza per bambini e bambine dai 2 ai 4 anni. ecodibergamo.it Al San Giorgio debutta Scotch, spettacolo di danza per bambini e bambineDebutta il 22 febbraio Scotch, la nuova produzione di ABC – Allegra Brigata Cinematica, spettacolo di danza per bambine e bambini dai 2 ai 4 anni di e con Serena Marossi. bergamonews.it Domenica 22 febbraio al Teatro San Giorgio di Bergamo, l’Allegra Brigata Cinematica, ospita il nuovo spettacolo di danza per bambini e bambine dai 2 ai 4 anni. x.com Al Teatro San Luigi di Turate va in scena il monologo comico “Come se niente fosse” facebook