Weekend intenso per la scherma abruzzese gli atleti di Pescara protagonisti tra Terni e Foggia

Gli schermidori del Club Scherma Pescara hanno gareggiato con successo tra Terni e Foggia, portando a casa diversi piazzamenti importanti. Durante il fine settimana, i giovani atleti hanno affrontato competizioni di livello nazionale, tra cui il circuito Master e le gare di sciabola nelle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti. In particolare, alcuni di loro sono riusciti a salire sul podio in una delle tappe più competitive della stagione.

A Torino, invece, in occasione della Festa della scherma 2026, il delegato per l'Abruzzo Vincenzo De Bartolomeo è stato insignito del distintivo d'onore Weekend intenso per la scherma abruzzese, con gli atleti del Club Scherma Pescara protagonisti tra Terni e Foggia nelle ultime prove nazionali, tra circuito Master e gare di sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti. A Terni, nella terza prova del circuito nazionale Master 20, il Club Scherma Pescara è stato impegnato nelle tre armi. Nella spada maschile (Categoria 1) Andrea Vitucci è stato eliminato alla prima diretta dopo un buon girone di qualificazione, mentre Antonello Altobello (Cat.