Ancora truffe con finti sms dal Cup | Contatti urgentemente i nostri uffici

Continuano le truffe tramite finti SMS provenienti dal Cup di Trento. Questi messaggi invitano gli utenti a contattare un numero di telefono specifico, dichiarando di fornire

Proseguono i tentativi di truffa dei finti SMS da parte del CUP di Trento. L’inganno consiste in un messaggio che invita l’utente a chiamare gli uffici del Centro Unico di Prenotazione a un determinato recapito telefonico, indicato per ricevere delle “importanti informazioni che lo riguardano”.“I. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Allarme truffe via SMS: finti messaggi dal CUP invitano a chiamare numeri a pagamento

Leggi anche: Allerta truffe telefoniche con finti sms dall'ospedale di Negrar

