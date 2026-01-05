Ancora truffe con finti sms dal Cup | Contatti urgentemente i nostri uffici
Continuano le truffe tramite finti SMS provenienti dal Cup di Trento. Questi messaggi invitano gli utenti a contattare un numero di telefono specifico, dichiarando di fornire
Proseguono i tentativi di truffa dei finti SMS da parte del CUP di Trento. L'inganno consiste in un messaggio che invita l'utente a chiamare gli uffici del Centro Unico di Prenotazione a un determinato recapito telefonico, indicato per ricevere delle "importanti informazioni che lo riguardano".
Si segnalano anche a Trabia truffe telefoniche da parte di finti Carabinieri o appartenenti alle Forze dell’Ordine, che inventano false emergenze per chiedere denaro o dati personali. Si ricorda che nessuna Forza dell’Ordine chiede soldi o informazioni al telefo - facebook.com facebook
