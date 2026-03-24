Nuove truffe su WhatsApp | attenzione ai messaggi su vaccini e dal Cup

Non si può mai abbassare la guardia visto che, puntualmente, nuove e diversificare truffe sono all’ordine del giorno e colpiscono migliaia e migliaia di utenti in Italia con messaggi di testo sugli smartphone ma anche con notifiche su WhatsApp. L’inganno sui vaccini. Quando ormai il Covid, per fortuna, è un lontano ricordo, molti utenti hanno segnalato un messaggio “allarmante” con la richiesta di contattare un fantomatico (ovviamente falso) “Centro Gestione Vaccinale al numero 89347730 per importanti informazioni che la riguardano”. Sono molti i numeri che iniziano con 893: gli ignari utenti che chiamano quel numero si ritrovano truffatori... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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