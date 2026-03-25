Una donna ha perso la vita ricorrendo al suicidio assistito tramite un dispositivo oculare. Prima di morire, ha espresso il desiderio che nessuno debba attendere due anni per poter esercitare un diritto già riconosciuto. La vicenda ha attirato l’attenzione su tempi e modalità della procedura legale legata a questa forma di assistenza.

“Spero, con tutta me stessa, che nessuno debba più aspettare due anni per poter esercitare un diritto che gli appartiene già”. Questo l’augurio che Libera, la 55enne toscana oggi morta a casa sua col suicidio assistito grazie a un dispositivo a comando oculare realizzato dal Cnr, ha lasciato all'associazione Luca Coscioni. “Nessuno dovrebbe essere costretto a lottare così a lungo per ciò che dovrebbe essere garantito”, ha detto la donna affetta da sclerosi multipla, malattia che l’aveva paralizzata dal collo in giù. Una condizione che le impediva di poter somministrare il farmaco letale in maniera tradizionale. Solo nel luglio 2024, dopo il via libera della Usl Toscana Nord Ovest, ha avuto accesso al comando oculare con cui è stato portato a buon fine il suicidio assistito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Suicidio assistito con dispositivo oculare. Così è morta Libera

Articoli correlati

Suicidio assistito, è morta ‘Libera’, è il primo caso in Italia con dispositivo oculareÈ morta ‘Libera’, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla: la donna è deceduta oggi nella sua casa a seguito della autosomministrazione di un...

Morta Libera, suicidio assistito con dispositivo a comando oculare: il suo ultimo messaggioABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso della 55enne toscana Libera, una donna di 55 anni originaria della Toscana e affetta da sclerosi multipla, è...

Ha mosso gli occhi e ha scelto di morire. Libera finalmente ce l'ha fatta

Contenuti utili per approfondire Suicidio assistito

Temi più discussi: Fine vita, l'annuncio di Libera: Ho ricevuto dal Cnr il dispositivo per il suicidio assistito; Fine vita, Libera ha ricevuto il dispositivo per il suicidio assistito. Ho aspettato due anni; Libera ha ricevuto il macchinario per accedere al suicidio assistito; Suicidio assistito, Libera non muove mani e braccia, ma ora può decidere di morire con gli occhi. Ha ottenuto il dispositivo fine vita.

È morta Libera. Il primo suicidio assistito in Italia con il comando oculare progettato dal CnrLa 55enne toscana era affetta da sclerosi multipla. È la 14esima persona in Italia ad aver accesso al suicidio medicalmente assistito, la seconda ... huffingtonpost.it

Morta Libera, suicidio assistito con dispositivo a comando oculare(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Libera, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, è morta a casa sua, oggi, a seguito della autosomministrazione di un farmaco letale tramite il dispositivo con comand ... msn.com

Suicidio assistito, morta Libera: ha utilizzato un dispositivo a comando oculare - facebook.com facebook

Suicidio assistito, addio a Libera: si è tolta la vita con il dispositivo messo a punto dal Cnr - la Repubblica x.com