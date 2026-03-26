Una donna toscana ha perso la vita attraverso un metodo di suicidio assistito utilizzando dispositivi di eye-tracking sviluppati dal Cnr. La vicenda, riportata da fonti di stampa, riguarda l’impiego di questa tecnologia per facilitare il gesto finale. La notizia si basa su dettagli pubblicamente disponibili e non include nominativi o altri riferimenti specifici.

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© Cms.ilmanifesto.it - Suicidio assistito, «Libera» è morta con l’aiuto del Cnr

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Aggiornamenti e notizie su Suicidio assistito

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Libera è morta: per la prima volta suicidio assistito con un dispositivo a comando oculare x.com