Orazio Russo è morto a 52 anni | l'attaccante ha giocato con Lecce e Catania poi era rimasto nel club etneo

Orazio Russo, ex attaccante di 52 anni, è deceduto a causa di una lunga malattia. Russo aveva giocato con il Lecce e il Catania, e negli ultimi anni era rimasto nel club etneo come dirigente. La sua carriera calcistica si è svolta principalmente con la maglia rossazzurra, dove ha militato in tutte le divisioni professionistiche.

L'attaccante siciliano Orazio Russo è morto a 52 anni: era malato da tempo. È stato un simbolo del Catania, giocando con la maglia rossazzurra in tutte e quattro le categorie professionistiche. Poi era rimasto in vari ruoli nella società etnea, di cui in ultimo era responsabile del settore giovanile.🔗 Leggi su Fanpage.it

Orazio Russo, ex bomber e figura simbolo del Catania, è morto a 52 anni a causa di una malattia improvvisa.

