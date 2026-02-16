Addio a Federico Frusciante morto a 52 anni dopo malore improvviso il critico cinematografico e youtuber era titolare di Videodrome

Federico Frusciante, noto critico cinematografico e youtuber di 52 anni, è morto improvvisamente a causa di un malore che lo ha colpito nella sua casa. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici e fan. Frusciante gestiva il canale “Videodrome” e si era fatto conoscere per le sue analisi approfondite sui film.

Secondo quanto si apprende, la morte di Federico Frusciante è avvenuta in seguito a un malore improvviso tra le mura domestiche. Inutili i soccorsi: per Frusciante non c'è stato nulla da fare. Dolore a Livorno per la scomparsa di Federico Frusciante, 52 anni, commerciante, regista, critico cinematografico e musicista. Nel corso della sua attività aveva intervistato registi e attori, spaziando dal cinema di genere italiano a maestri del settore.