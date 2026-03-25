Donna violentata da sieropositivo e morta di Aids assolto lo stupratore | Il fatto non costituisce reato

Una donna sieropositiva è morta di AIDS dopo aver subito uno stupro. L’imputato, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, è stato giudicato innocente e assolto dalla Corte d’Assise di Napoli. La decisione si basa sulla valutazione dell’assenza di elementi che collegassero direttamente l’atto alla morte della donna. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’esito del procedimento giudiziario in questione.

La Corte d'Assise di Napoli ha assolto l'imputato dall'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. L'uomo, sieropositivo, aveva violentato la vittima, un'amica della moglie, morta di Aids a Ischia nel 2017 a soli 37 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Violentata da sieropositivo e morta di Aids, lui assolto: "Il fatto non sussiste"L’imputato, un 65enne di Ischia, era accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Violentata da un sieropositivo e morta per Aids: il pm chiede 24 anni di carcereNonostante fosse consapevole di essere sieropositivo costrinse una donna di 37 anni, di nazionalità polacca, amica di sua moglie, a subire ripetuti... Altri aggiornamenti su Donna violentata Discussioni sull' argomento Violentata da sieropositivo e morta per Aids, imputato assolto; Stalking sul professore da parte dell'alunno bocciato: cosa gli faceva. Violentata da sieropositivo e morta di Aids, assolto l’imputato: Non costituisce reatoIl fatto non costituisce reato. Con queste parole, la Corte di Assise di Napoli ha assolto Nicola Conte, 65enne originario di Ischia imputato per omicidio volontario con dolo eventuale. La donna, mo ... internapoli.it Violentata da sieropositivo e morta per Aids, imputato assolto: 'Il fatto non costituisce reato'Violentata da sieropositivo e morta per Aids, imputato assolto perchè 'il fatto non costituisce reato'. Assoluzione a Napoli per l'uomo finito sotto processo con l'accusa di avere diffuso consapevolme ... lostrillone.tv Ischia. Donna violentata da sieropositivo, muore per Aids. Per l’uomo, chiesti 24 anni di carcere Avrebbe provocato la morte per Aids di una donna di 37 anni, cittadina polacca, costringendola a subire ripetuti rapporti sessuali non protetti, nella sua abitazione - facebook.com facebook