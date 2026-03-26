Una donna è morta di Aids dopo essere stata stuprata e contagiata dall’HIV. L’uomo accusato di averla violentata è stato assolto dall’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Il procedimento giudiziario era iniziato con l’ipotesi di un reato grave, ma alla fine la sua posizione è stata riconosciuta come non colpevole.

La Corte d’Assise di Napoli ha assolto Nicola Conte, 65 anni, dall’accusa di avere diffuso consapevolmente il virus Hiv attraverso rapporti sessuali non protetti di Roberta Damiata – L’uomo era finito sotto processo con l’ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale, dopo la morte di una donna di origine polacca deceduta nel novembre 2017 a causa dell’Aids. La sentenza è arrivata con la formula “il fatto non costituisce reato”. Le motivazioni dei giudici saranno rese note entro 45 giorni, ma secondo quanto emerso durante il processo la decisione potrebbe essere legata alla mancanza di dolo, cioè la mancanza della prova che l’imputato fosse effettivamente consapevole della propria sieropositività al momento dei rapporti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Stuprata e contagiata dall’Hiv, muore di Aids: aggressore assolto

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