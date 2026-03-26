Un uomo era stato imputato di aver aggredito sessualmente una donna sull'isola di Ischia, trasmettendole il virus dell'HIV. Dopo un procedimento giudiziario, è stato assolvuto dalle accuse di violenza sessuale e di aver inoculato il virus. La donna, successivamente, è deceduta a causa delle complicanze legate all'AIDS.

Era andato a processo con un’accusa pesantissima: aver commesso violenza sessuale ai danni di una donna, alla quale aveva trasmesso il virus dell’Hiv. Dopo avere sviluppato l’Aids, la vittima morì nel novembre del 2017. Un “untore” perché pienamente consapevole di essere portatore del grave virus. Di qui l’apertura di un’indagine che era confluita nel rinvio a giudizio dell’uomo ed un processo in Corte d’Assise con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Ebbene l’imputato - N.C., ischitano 65enne - è stato assolto dai giudici. E il verdetto, inevitabilmente, fa discutere e genera un vespaio di polemiche. I fatti «Il fatto non costituisce reato»: assoluzione piena. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ischia, uccisa dall?Aids dopo avere subito violenza: assolto l?aggressore

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