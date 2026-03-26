Stupore a Washington Melania Trump accompagnata da un robot per un evento | È il mio primo ospite umanoide

A Washington, una ex first lady è apparsa in pubblico accompagnata da un robot umanoide durante un evento. La donna ha dichiarato che si trattava del suo primo ospite di questo tipo. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei presenti, che si sono rivolti anche al robot che si muoveva accanto a lei. La scena ha suscitato sorpresa tra gli spettatori.

Si sono girate tutte verso di lei, ammaliate non soltanto dalla sua presenza ma dal robot che le camminava di fianco. Questa la reazione dei 45 coniugi dei presidenti internazionali, tra cui Brigitte Macron, riuniti a Washington per l’evento tecnologico “Fostering the future together”, sulla tecnologia e l’evoluzione digitale. Ed è stata proprio la figura artificiale che camminava vicino alla moglie del presidente americano ad aprire le danze, con un breve discorso d’introduzione. «Sono la Figura 3, un umanoide costruito negli Stati Uniti d’America. Sono grato di far parte di questo movimento storico volto a dare ai bambini gli strumenti della tecnologia e dell’istruzione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Stupore a Washington, Melania Trump accompagnata da un robot per un evento: “È il mio primo ospite umanoide” Articoli correlati Il primo robot ospite alla Casa Bianca, Melania Trump: “Immaginate un educatore umanoide”Durante l'evento Fostering the Future Together Global Coalition Melania Trump ha fatto il suo ingresso alla Casa Bianca accompagnata da un robot... Melania Trump sfila alla Casa Bianca con un robot: così l’umanoide accoglie i partecipanti all’evento sull’AI – VideoAlla Casa Bianca, la First Lady Melania Trump ha inaugurato un evento su innovazione e intelligenza artificiale affiancata da un robot umanoide...