Studente accoltella la professoressa in diretta streaming | l’analisi della psichiatra sulla solitudine dei giovanissimi e il bisogno di visibilità sui social

Un episodio di violenza si è verificato durante una lezione in streaming, quando uno studente ha ferito una insegnante con un coltello. La docente è stata colpita mentre si svolgeva la trasmissione online, senza che ci fossero altre persone presenti in aula. La polizia è intervenuta sul posto per fermare il ragazzo, che è stato successivamente arrestato.

Una psichiatra analizza l'accoltellamento a scuola a Trescore Balneario, evidenziando come solitudine e mondo virtuale spingano i giovani verso gesti estremi L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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