Un episodio di violenza si è verificato durante una trasmissione in diretta, quando un ragazzo di 13 anni ha colpito con un coltello una docente. La scena è stata ripresa da uno smartphone e ha mostrato un'aggressione preceduta da una pianificazione accurata. La docente è stata soccorsa in seguito a un intervento di emergenza, mentre l’evento ha attirato l’attenzione dei media.

In casa del ragazzino, che ha 13 anni e frequenta la terza media, è stato trovato materiale potenzialmente esplosivo su cui sono in corso accertamenti Un'aggressione pianificata nei minimi dettagli, ripresa in diretta con lo smartphone e culminata in un salvataggio estremo ad alta quota. Restano gravi, ma stabili, le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese di 57 anni accoltellata la mattina del 15 marzo da un suo studente di terza media all’interno dell’istituto "Leonardo da Vinci" di Trescore Balneario. La donna, operata d'urgenza per oltre due ore, si trova ora ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Lo studente 13enne era in diretta in streaming mentre accoltellava la professoressa. Come sta Chiara Mocchi

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