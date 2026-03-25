Bergamo studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione | è grave

Stamattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una professoressa è stata accoltellata da uno studente delle medie prima dell'inizio delle lezioni. L'episodio è stato confermato da fonti locali e l'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato. La donna è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono considerate gravi. La scuola è stata chiusa temporaneamente.

(Adnkronos) – Accoltellata da uno studente prima dell’inizio delle lezioni. Questa la gravissima aggressione subita, come riporta BergamoNews, da una professoressa stamattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'accoltellamento è avvenuto in via Damiano Chiesa intorno alle 7.45 "quando la zona era affollata di studenti e genitori che accompagnano i figli alle vicine scuole primarie", ricostruisce la testata, secondo cui ad aggredire la docente sarebbe stato un ragazzo della classe terza, che l’avrebbe avvicinata fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci per poi colpirla nell’atrio. Le condizioni della donna, riportano altre testate locali, sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Bergamo, studente accoltella professoressa fuori da scuola: la donna è graveUna donna di 58 anni è stata ferita con un coltello nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Leggi anche: Studente delle medie accoltella la professoressa d’arte in cortile: la donna è in gravi condizioni Aggiornamenti e notizie su Bergamo studente delle medie accoltella... Studente delle medie accoltella un'insegnante fuori da scuola, la donna è graveUno studente questa mattina ha accoltellato un'insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario, nel Bergamasco. La donna, di 58 anni, è stata soccorsa in gravi condizioni e trasportata in elisoccorso ... msn.com Bergamo, insegnante accoltellata da uno studente fuori da una scuola media: è graveUn'insegnante di 57 anni è stata accoltellata in una scuola media di Trescore Balneario, Bergamo. Autore dell'aggressione sarebbe un 13enne ... dire.it