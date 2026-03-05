‘Strike – Figli di un’era sbagliata’ | trailer e poster del film

Sono stati rilasciati oggi il poster e il trailer ufficiale di Strike – Figli di un’era sbagliata, opera prima dei giovani autori e attori Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, scritta insieme a loro da Gianni Corsi. Dopo essere stato presentato in anteprima al 43° Torino Film Festival, il film arriverà sul grande schermo questo mese, Scopriamo insieme il trailer ufficiale e la trama del film. Durante una calda estate romana, i destini di tre ragazzi si incrociano tra le mura di una struttura che cura le dipendenze patologiche. Dante, il laureando in psicologia, è timido e goffo. Pietro, costretto a regolari controlli per essere stato beccato in possesso di marijuana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Strike – Figli di un’era sbagliata: la commedia girata nelle Marche arriva in anteprima a MacerataLa proiezione sarà preceduta da un talk con i tre registi A Macerata, in anteprima regionale, verrà proiettato il film Strike - Figli di un'era sbagliata, sabato 7 marzo alle ore 20 al cinema Multiple ... youtvrs.it

‘Strike - Figli di un'era sbagliata’Sono stati rilasciati oggi il poster e il trailer ufficiale di Strike - Figli di un’era sbagliata, opera prima dei giovani autori e attori Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, scritta ins ... 9colonne.it

