Strategie & Sviluppo del DDC Vallo di Diano | i Soci in assemblea

Si è svolta un'assemblea del Distretto Territoriale Diffuso del Commercio dell'Area Interna Vallo di Diano, convocata dal presidente dell’assemblea. La riunione ha visto la partecipazione dei soci, che hanno analizzato le strategie e i programmi di sviluppo del distretto. Durante l’incontro sono stati discussi vari aspetti legati alle iniziative di promozione e alle future attività del settore commerciale locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata convocata dal Presidente dell’Assemblea del Distretto Territoriale Diffuso del Commercio Area Interna Vallo di Diano Dott. Antonio Pagliarulo l’Assemblea degli Associati. L’incontro si terrà martedì 31 Marzo 2026 alle ore 17:30 presso la sede della Comunità Montana Vallo di Diano in Località Vascella a Padula (SA). Tra i temi all’ordine del giorno vi sono, l’approvazione del bilancio 2025, la definizione della governance del Distretto con la nomina del Tesoriere e Segretario del Distretto. Il Presidente del D.D.C. Dott. Amedeo De Maio illustrerà la strategia del programma di animazione del Distretto per ampliare la base associativa e presenterà le istanze pervenute inerenti alle richieste di adesione da parte di Enti e Imprese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Strategie & Sviluppo del D.D.C. Vallo di Diano: i Soci in assemblea Articoli correlati ’Sviluppo Industriale Siena srl’, assemblea dei soci. Primo passo per il rilancio del sito BekoPrima assemblea dei soci di ’Sviluppo Industriale Siena srl’, la società creata da Invitalia e Palazzo pubblico (che detiene il 20% delle quote) per... Ceste e cucce per i cagnolini del canile: in corso la raccolta fondi dell'Oipa Vallo di DianoStiamo raccogliendo fondi per l'acquisto di cestecucce da donare ai cani del canile: ne abbiamo acquistate già diverse, ma i cani sono circa 200. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Strategie amp Sviluppo del D D C Vallo... Temi più discussi: Ripensare strategie di sviluppo in una prospettiva più autonoma dell’Africa; Progetti Emblematici Maggiori: 8 milioni di euro per lo sviluppo del territorio; La firma degli accordi di collaborazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione; Per sviluppo e lavoro serve una nuova strategia in Puglia. Piano Ricerca Sud: dal MUR le strategie per lo sviluppo del Sudpubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2024, il decreto 1 ottobre 2024 del Ministero dell’Università e della ricerca recante il Piano d'azione denominato «Ricerca Sud - Piano ... ipsoa.it Al via revisione strategia sviluppo intelligente del LazioSarà l’incontro dedicato al settore dell’Automotive a dare il via lunedì 17 maggio al primo dei 9 Focus Group per la Revisione della Strategia per lo Sviluppo Intelligente che la Regione ha ... regione.lazio.it Pubblicato il Libro verde cinese sul turismo Il Centro di Ricerca sul Turismo dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali ha pubblicato il 26 marzo il "Libro Verde sul Turismo: Analisi e Previsioni per lo Sviluppo del Turismo in Cina 2025-2026". Il Libro Verde s - facebook.com facebook #bandieuropei #HorizonEU Sviluppo del concetto di infrastruttura di ricerca, comprese importanti modernizzazioni o estensioni di infrastrutture esistenti (HORIZON-INFRA-2026-DEV-01-01) tinyurl.com/vrf8h47d x.com