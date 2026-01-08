Ceste e cucce per i cagnolini del canile | in corso la raccolta fondi dell' Oipa Vallo di Diano

L'OIPA Vallo di Diano avvia una raccolta fondi per acquistare ceste e cucce destinate ai cani del canile. Attualmente, sono state acquistate alcune strutture, ma il numero totale di cani è circa 200. Con questa iniziativa, si desidera migliorare il loro benessere e offrire un riparo adeguato. Ogni contributo è importante per sostenere questa causa e garantire condizioni più dignitose agli animali ospitati.

Stiamo raccogliendo fondi per l'acquisto di ceste/cucce da donare ai cani del canile: ne abbiamo acquistate già diverse, ma i cani sono circa 200. Lo hanno scritto i volontari dell'Oipa del Vallo di Diano, fornendo i riferimenti utili per chi volesse aiutarli e consentire ai cagnolini ospiti della struttura di avere un riparo adeguato.

