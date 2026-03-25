StraRiccione 2026 da record | sold out la 10 chilometri con oltre 900 iscritti

La StraRiccione del 2026 si conferma come uno degli eventi più attesi dell’anno, con la gara di 10 chilometri che ha raggiunto il sold out e oltre 900 iscritti. La manifestazione si terrà domenica 29 marzo, attirando numerosi partecipanti e appassionati di sport nella località balneare. La partecipazione è stata confermata da tempo, garantendo così una giornata di grande fermento per la città.

Riccione si prepara a vivere una nuova, grande giornata di sport e partecipazione: domenica 29 marzo torna la StraRiccione, appuntamento ormai storico che anche quest’anno registra il tutto esaurito già da alcuni giorni. Sono infatti sold out gli oltre 900 pettorali, assegnati tramite la piattaforma Endu e le società sportive locali, per partecipare alla storica corsa competitiva di 10 chilometri, omologata Fidal nazionale e inserita nel calendario Corri Romagna 2026. A questa si affianca, per la prima volta, la gara non competitiva cronometrata sulla stessa distanza, che contribuisce a confermare la StraRiccione come un grande evento sportivo di richiamo nazionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - StraRiccione 2026 da record: sold out la 10 chilometri con oltre 900 iscritti Articoli correlati Terni, maratona di San Valentino da record: “Oltre duemila iscritti. Chiediamo comprensione e pazienza ai cittadini”Un’edizione da record, con oltre duemila iscritti, numero provvisorio destinato a crescere. Achille Lauro, un 2026 da record: quattro sold out a MilanoMILANO – Achille Lauro entra nel 2026 con numeri che raccontano più di qualsiasi slogan la portata del momento che sta vivendo. Contenuti utili per approfondire StraRiccione 2026 da record sold out la... Podismo, StraRiccione: tutto esaurito per la 10 km di domenica 29 marzoRiccione si prepara a vivere una nuova, grande giornata di sport e partecipazione: domenica 29 marzo torna la StraRiccione, appuntamento ormai ... corriereromagna.it StraRiccione 2026: la 10 km aperta a tutti, anche ai non tesseratiDomenica 29 marzo torna la StraRiccione, la storica corsa su strada giunta alla 46esima edizione. La manifestazione attraverserà e colorerà il lungomare e le vie cittadine in una giornata di primavera ... altarimini.it