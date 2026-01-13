Galaverna | al via la storica passeggiata ludico-motoria non competitiva di Pianoro
A Pianoro torna la Galaverna, la tradizionale passeggiata ludico-motoria non competitiva giunta alla sua 54ª edizione. Organizzata da Avis Pianoro, Proloco e Comune, l’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per vivere un’esperienza condivisa nel rispetto delle norme e del territorio. Un appuntamento che unisce sport, socialità e valorizzazione del patrimonio locale, consolidando una tradizione che coinvolge e unisce la comunità.
