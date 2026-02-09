Il governo britannico ha deciso di togliere di mezzo l'uomo di Starmer, Jeffrey Epstein, dopo le nuove rivelazioni sui file segreti. La vicenda si complica con le accuse di coinvolgimento degli 007 russi, che emergono dai documenti appena trapelati. Intanto, il Dalai Lama ha dovuto negare di aver incontrato il finanziere, finendo al centro di uno scandalo internazionale e di accuse che coinvolgono anche i media cinesi.

Ci mancava solo il Dalai Lama, leader dei buddisti tibetani, costretto a negare di aver mai incontrato il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, dopo essere stato preso di mira, in qualità di nemico di Pechino, dai media di regime cinesi per le 154 citazioni contenute nei file diffusi dall'amministrazione americana. Lo scandalo ha già creato le prime scosse di quelli che potrebbero trasformarsi in veri e propri terremoti, politici e non solo, da Londra a Washington, da Parigi a Tel Aviv a Oslo, con rischi ormai serissimi di fine corsa per il primo ministro britannico Keir Starmer. In queste ore, il caso morde alle calcagna il capo del governo di Londra e rischia di dargli il colpo finale, dopo aver distrutto l'immagine dell'ormai «ex» principe Andrea, fratello di Re Carlo III spogliato di titoli e privilegi per le accuse sul giro di minorenni di Epstein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Epstein, via l'uomo di Starmer. I file e l'ombra degli 007 russi

Nei file secretati emergono oltre mille riferimenti a Vladimir Putin, collegati a Jeffrey Epstein.

La vicenda di Jeffrey Epstein torna a far parlare di sé, questa volta con nuove ombre su figure di alto profilo.

