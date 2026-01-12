Strage di piazza della Loggia Stimamiglio | Erano presenti solo i veronesi bomba messa da Paolo Marchetti

Il 28 maggio 1974, la strage di piazza della Loggia a Brescia causò numerose vittime e profonde ferite nella comunità. Secondo Stimamiglio, gli unici presenti in piazza erano veronesi, con il supporto logistico dei bresciani, e l’attacco sarebbe attribuito a Paolo Marchetti. Questa testimonianza aggiunge un elemento alla ricostruzione di quei tragici eventi, contribuendo a chiarire le dinamiche e i responsabili di quella giornata.

Brescia, 12 gennaio 2026 – “Erano presenti solo i veronesi con l’apporto logistico dei bresciani, ma erano solo veronesi quelli che erano in piazza”. È quanto ha detto Gianpaolo Stimamiglio, ex ordinovista veneto ed ex collaboratore di giustizia nel corso del processo davanti alla Corte d’Assise di Brescia per la strage di Piazza della Loggia in cui è imputato Roberto Zorzi, oggi cittadino americano e accusato di essere uno degli esecutori materiali dell’attentato neofascista del 28 maggio 1974. Giampaolo Stimamiglio all’ingresso del Tribunale dei minori di Brescia Gianpaolo Stimamiglio in passato aveva riferito agli inquirenti di un colloquio con Marco Toffaloni, l’ex minore condannato dal tribunale minorile per lo scoppio della bomba in piazza a Brescia del 1974 e che parlando con lui avrebbe ammesso il proprio ruolo nell’attentato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, Stimamiglio: “Erano presenti solo i veronesi, bomba messa da Paolo Marchetti” Leggi anche: Strage di piazza della Loggia, processo a ostacoli: il giudice Spanò vicino al trasferimento a Milano Leggi anche: Processo per la strage di piazza della Loggia. Il veronese De BAstiani: “Zorzi era a Brescia insieme a me” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage di piazza della Loggia, Stimamiglio: “Erano presenti solo i veronesi, bomba messa da Paolo Marchetti” - L’ex ordinovista veneto ed ex collaboratore di giustizia ha parlato nel corso del processo a carico di Roberto Zorzi ... ilgiorno.it

La festa in piazza poco prima della strage con i fuochi d'artificio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.