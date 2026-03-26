Strage di Altavilla assolta la figlia di Barreca | Fu incapace di opporsi

La Corte d’appello ha assolto Miriam, figlia di Giovanni Barreca, dall’accusa legata alla strage di Altavilla Milicia avvenuta nel febbraio del 2024, in cui persero la vita la madre e due fratelli della stessa età. La decisione si basa sulla valutazione che Miriam fosse incapace di opporsi ai fatti. La vicenda ha coinvolto tre vittime, tutte originarie di Aragona.

La Corte riconosce la parziale incapacità di intendere della giovane, minorenne all’epoca dei fatti in cui furono uccisi la madre Antonella Salamone, di Aragona, e i due fratellini: annullata condanna a 12 anni e 8 mesi La Corte d’appello ha assolto Miriam, la figlia di Giovanni Barreca, ritenendola non imputabile per la strage di Altavilla Milicia in cui, nel febbraio del 2024, furono uccisi la madre Antonella Salamone, originaria di Aragona, e i fratelli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni. La notizia è stata riportata oggi dal Giornale di Sicilia. La giovane, oggi ventenne ma minorenne al momento dei fatti, era stata condannata in primo grado a dodici anni e otto mesi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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