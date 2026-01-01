a lorenzo il cognome del padre ultimo atto della strage alla toyota

A Bologna, il 1 gennaio 2026, si conclude un lungo percorso legale con la decisione del giudice di Ravenna di attribuire a Lorenzo il cognome del padre, Cubello. Questa sentenza rappresenta un passo importante per la famiglia Pawlikowicz, in un contesto segnato da eventi tragici e complessità legate alla ricerca di giustizia. L’atto finale della vicenda si inserisce in un percorso di riconoscimento e di diritto alla propria identità.

Bologna, 1 gennaio 2026 – Il regalo più bello per Paola Pawlikowicz non è arrivato a Natale, ma nell’ultimo giorno dell’anno, con la decisione del giudice di Ravenna che finalmente ha stabilito che il suo bambino, Lorenzo, può portare il cognome del papà, Cubello. Sembra strano che per ottenerlo Paola abbia dovuto combattere con caparbietà e determinazione. Eppure è così. Il fatto è che il piccolo non ha mai conosciuto suo padre, morto nell’ottobre del 2024 nella strage alla Toyota handling di Bargellino, a Borgo Panigale, periferia ovest di Bologna. “Lorenzo – racconta adesso Paola – è uguale a suo padre, lo guardo e lo rivedo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

