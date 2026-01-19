Omicidio Verzeni legale Sangare | Chiesto rinvio per analizzare atti

L’avvocato Sangare ha richiesto un rinvio nel procedimento relativo all’omicidio Verzeni, per poter esaminare con attenzione gli atti. La richiesta mira a garantire una difesa accurata e approfondita. In caso di ulteriori repliche, il legale ha annunciato la volontà di controreplicare e di depositare eventuali memorie, assicurando così un’adeguata tutela dei diritti del suo assistito.

"Ho chiesto un rinvio per poter analizzare e studiare meglio gli atti. Se dovessero esserci delle repliche io sicuramente controreplicherò, non escludo di depositare anche una memoria. Lo ha detto l' avvocata Tiziana Bacicca, legale difensore di Moussa Sangare, italiano di origini maliane, accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. "Ho accettato l'incarico perché leggendo gli atti, anche rispetto a quello che gli altri detenuti di Sangare mi hanno detto – ha affermato – Lui si proclama innocente e aveva bisogno di essere assistito anche per questa fase, anche per queste difese".

Omicidio Verzeni, legale Sangare: "Non ha chiesto scusa perché si dice estraneo"

L'avvocato di Sangare, coinvolto nell'omicidio Verzeni, afferma che il suo assistito non ha chiesto scusa perché si dichiara estraneo ai fatti. Secondo il legale, la dichiarazione di estraneità dovrebbe portare all'assoluzione, poiché non vi sarebbero prove concrete a suo carico. Questa posizione sottolinea l'importanza di valutare attentamente le testimonianze e le evidenze nel procedimento giudiziario.

Omicidio Sharon Verzeni, legale Sangare: "Aggravanti non sussistono"

L'avvocato di Sangare afferma che le aggravanti nell'omicidio di Sharon Verzeni non sussistono, sottolineando che non intende anticipare le strategie dell’arringa. Nonostante gli sviluppi del dibattimento, ribadisce la propria posizione, evidenziando la sua convinzione riguardo alla mancanza di motivi per applicare aggravanti nel caso.

