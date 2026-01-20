Visita guidata alla mostra Storie di cuore e di coraggio
Partecipa a una visita guidata alla mostra temporanea
Scopri con una guida la mostra temporanea "Storie di cuore e di coraggio". Il percorso espositivo accompagna il visitatore in un viaggio nel cuore, tra scienza, storia e innovazione. Si apre con una sezione dedicata al funzionamento del sistema cardiovascolare, che attraverso reperti, modelli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Esperimusme: "Storie di cuore e di coraggio: visita guidata per bambini"Scopri la mostra temporanea “Storie di cuore e di coraggio” dedicata ai bambini.
