Le streghe di Benevento | leggende e creatività all’Angolo delle Storie

Scopri le leggende delle streghe di Benevento attraverso una narrazione coinvolgente e rispettosa delle tradizioni locali. Un appuntamento dedicato a bambine e bambini presso la libreria L’Angolo delle Storie, dove la creatività e il racconto si uniscono per far conoscere un patrimonio culturale ricco di mistero e storia. Un momento di condivisione e scoperta in un ambiente accogliente e silenzioso.

Un pomeriggio all'insegna della magia e delle tradizioni popolari attende bambine e bambini presso la libreria L'Angolo delle Storie. Lunedì 5 gennaio, a partire dalle ore 17.30, l'evento "Il filo d'erba racconta: le streghe di Benevento" accompagnerà il pubblico alla scoperta di riti, leggende e.

