Storia dell' Italia ai Mondiali di calcio

A pochi giorni dalla partita decisiva contro l’Irlanda del Nord per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, è possibile ripercorrere la storia della nazionale italiana in questa competizione. Negli anni, la squadra ha ottenuto numerose vittorie, tra cui quattro titoli mondiali, ma anche sconfitte che hanno segnato il percorso sportivo. Questa narrazione include momenti di gloria e di sconforto, riflettendo l’evoluzione della selezione azzurra nel corso del tempo.

A poche ore dalla sfida all’ Irlanda del Nord che deciderà le sorti dell’Italia ai Mondiali di calcio 2026, abbiamo deciso di ricostruire la storia della nostra Nazionale in Coppa del Mondo, tra grandi vittorie e cocenti delusioni. Il Primo Mondiale fu senza l’Italia. La storia della Coppa del mondo di calcio inizia nel 1928, quando l’allora presidente della FIFA, il francese Jules Rimet, ha l’idea di organizzare un torneo per squadre nazionali con il suo nome. Dopo due anni di lavori per prepararla al meglio, la competizione si disputa in Uruguay, nazione scelta in quanto in procinto di festeggiare il centenario della sua indipendenza. Il... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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