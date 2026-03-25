Le volte che l’Italia non è andata ai Mondiali di calcio

L’Italia non ha partecipato ai Mondiali di calcio in diverse occasioni. Nel 1930, la selezione nazionale non prese parte alla competizione, mentre nel 1958 fu eliminata dopo aver perso contro l’Irlanda del Nord. Altre assenze si sono verificate in anni successivi, senza arrivare alla fase finale del torneo. Questi episodi rappresentano alcune delle occasioni in cui la nazionale italiana non ha disputato la Coppa del Mondo.

Nel 1930 perché erano lontani, nel 1958 perché perse contro l'Irlanda del Nord e poi altre due volte che probabilmente ricordate bene I Mondiali maschili di calcio esistono dal 1930. Su 22 edizioni disputate, l’Italia ne ha vinte quattro: una in meno del Brasile e tante quante la Germania. A differenza loro, però, l’Italia ha anche avuto edizioni in cui ai Mondiali nemmeno si è qualificata. Finora sono state tre: nel 1958, nel 2018 e nel 2022. Alle quali si aggiunge la volta in cui l’Italia non andò ai Mondiali perché erano troppo lontani e il viaggio troppo lungo. I primi Mondiali, quelli del 1930, furono in Uruguay. Il torneo non prevedeva qualificazioni ma inviti e la FIFA, la Federazione del calcio mondiale che organizza il torneo, invitò tutte le squadre migliori. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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