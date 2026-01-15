Ue-Mercosur Assopannelli | Su nuova proposta Commissione Ue chiediamo certezze e iter veloce
Assopannelli richiede chiarezza e rapidità nell’iter della nuova proposta della Commissione Ue riguardo al Ue-Mercosur, in particolare sul meccanismo di adeguamento al carbonio (Cbam). Con il recente annuncio della sospensione dei dazi sui fertilizzanti, tra cui l’urea, si intensifica il dibattito sulle implicazioni per il settore dei pannelli in legno. La richiesta è di certezze che permettano una pianificazione efficace e trasparente.
(Adnkronos) – Il dibattito sulla normativa Cbam (Carbon border adjustment mechanism) continua a essere acceso, con la Commissione Ue che annuncia la soppressione dei dazi sui fertilizzanti, categoria che include anche l'urea utilizzata per la produzione di colle impiegate nella fabbricazione dei pannelli a base legno.
