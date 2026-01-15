Ue-Mercosur Assopannelli | Su nuova proposta Commissione Ue chiediamo certezze e iter veloce

Assopannelli richiede chiarezza e rapidità nell’iter della nuova proposta della Commissione Ue riguardo al Ue-Mercosur, in particolare sul meccanismo di adeguamento al carbonio (Cbam). Con il recente annuncio della sospensione dei dazi sui fertilizzanti, tra cui l’urea, si intensifica il dibattito sulle implicazioni per il settore dei pannelli in legno. La richiesta è di certezze che permettano una pianificazione efficace e trasparente.

Accordo Ue-Mercosur alle battute finali: Parlamento e Stati membri pronti a scontrarsi sulle garanzie per gli agricoltori - Il Parlamento europeo ha confermato la controversa "clausola di reciprocità" che potrebbe far deragliare l'accordo commerciale tra Ue e Mercosur.

