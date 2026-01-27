Francia stop ai social sotto i 15 anni | la linea dura di Parigi contro l’iperconnessione
La Francia ha annunciato restrizioni più severi sull’uso dei social media per i minori di 15 anni, segnando un intervento deciso sulla regolamentazione digitale tra i giovani. La misura mira a tutelare i ragazzi dall’eccessiva esposizione online, promuovendo un uso più consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.
La Francia si prepara a un cambio di passo radicale nel rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali. Il Parlamento ha avviato l’iter finale di una legge che punta a vietare l’accesso ai social network ai minori di 15 anni, affidando alle piattaforme l’obbligo di verificare in modo stringente l’età degli utenti. L’obiettivo dichiarato è uno: ridurre l’impatto dei social su salute mentale, apprendimento e sicurezza dei più giovani. La misura nasce in un contesto già restrittivo. Da anni, infatti, l’uso dei telefoni cellulari è vietato nelle scuole medie francesi. Il nuovo testo fa un passo ulteriore, estendendo il principio anche alle scuole superiori e spostando il baricentro della responsabilità dai singoli utenti alle grandi aziende tecnologiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
