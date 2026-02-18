Malattie croniche del fegato al Policlinico adottato il percorso diagnostico terapeutico

Il Policlinico ha introdotto un nuovo percorso diagnostico e terapeutico per le malattie croniche del fegato avanzate, a causa dell’aumento dei casi tra i pazienti più giovani. Questa iniziativa mira a migliorare le diagnosi precoci e le cure mirate, riducendo i tempi di attesa e le complicanze. Un team multidisciplinare si occupa di seguire ogni paziente passo dopo passo, coinvolgendo specialisti di varie discipline. La scelta nasce dall’esigenza di affrontare con maggiore efficacia questa patologia complessa.

Definiti quattro profili assistenziali per garantire anche continuità delle cure e gestione integrata tra territorio e ospedale. I dettagli Il Policlinico ha adottato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per la malattia cronica di fegato avanzata, una delle principali sfide di salute pubblica a livello globale. Alla definizione del percorso, verificato dagli esperti dell'unità di risk management, ha lavorato un gruppo multidisciplinare. Sono stati individuati quattro profili assistenziali, ciascuno riferito a una specifica fase della malattia epatica cronica, con obiettivi definiti, modalità dedicate di presa in carico e livelli differenziati di intensità assistenziale.