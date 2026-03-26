Stop alle auto nel cimitero di Orte | Troppi danni No anche a cani e ubriachi

L’amministrazione comunale di Orte ha deciso di chiudere l’accesso carrabile al cimitero, citando la necessità di tutelare la struttura dai danni causati dal passaggio delle auto. La misura riguarda anche il divieto di ingresso a cani e persone in stato di ubriachezza. La decisione è stata comunicata per preservare l’integrità del sito e prevenire eventuali danni.

L'amministrazione comunale applica il regolamento di polizia mortuaria. Polemica dell'opposizione: "Anziani con stampelle costretti a camminare a fatica per far visita al caro estinto" L'amministrazione comunale di Orte ha disposto la chiusura dell'accesso carrabile al cimitero per proteggere l’integrità della struttura. Il provvedimento nasce dalla necessità di limitare il transito dei veicoli all'interno dei viali, dove negli ultimi tempi sono stati riscontrati danni causati dal passaggio delle vetture. Il Comune ha quindi richiamato l’osservanza rigorosa del regolamento di polizia mortuaria, per garantire il decoro e la sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Stop alle auto nel cimitero di Orte: "Troppi danni". No anche a cani e ubriachi Articoli correlati Leggi anche: Stop al degrado nel condominio ’Cimitero’ di auto e scooter. Scatta l’ordinanza di rimozione Troppi sciatori ubriachi sui bus, Trentino prepara le contromisure: verso pattuglie alle fermateDopo aggressioni e disordini da parte di sciatori ubriachi, la provincia di Trento studia misure per tutelare autisti e passeggeri: controlli... Contenuti e approfondimenti su Stop alle auto nel cimitero di Orte... Temi più discussi: Frosinone, Il 29 marzo torna la domenica ecologica: stop alle auto nel centro urbano; Frosinone, domenica ecologica il 29 marzo: stop alle auto e mappa delle strade interessate; Chiedono lo stop alle auto termiche dal 2030: ambientalisti perdono il ricorso in Germania; Via Roggia, da marzo stop alle auto: Ma solo dalle 22 di sera alle 6 di mattina. L'Europa ripensa lo stop alle auto termiche nel 2035L'industria automobilistica europea si prepara a una svolta storica che ribalta quanto stabilito negli ultimi anni sulla transizione energetica. Secondo quanto rivelato dal leader del Partito Popolare ... tomshw.it Chiedono lo stop alle auto termiche dal 2030: ambientalisti perdono il ricorso in GermaniaLe vetture con motori termici continuano a dividere l’opinione pubblica. Gli ambientalisti hanno perso il ricorso contro BMW e Mercedes ... msn.com Il Piemonte respira: stop alle restrizioni sulla peste suina in gran parte del territorio - facebook.com facebook Reale Mutua Basket Torino, stop al Pala Gianni Asti: Scafati passa 74-82 x.com