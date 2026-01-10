Troppi sciatori ubriachi sui bus Trentino prepara le contromisure | verso pattuglie alle fermate

A seguito di recenti episodi di comportamenti irregolari da parte di sciatori ubriachi, la provincia di Trento valuta nuove misure per garantire la sicurezza sui mezzi pubblici. Si prevedono controlli più severi, presenza delle forze dell’ordine alle fermate e corse dedicate agli après-ski, al fine di tutelare autisti e passeggeri e prevenire ulteriori disordini.

Dopo aggressioni e disordini da parte di sciatori ubriachi, la provincia di Trento studia misure per tutelare autisti e passeggeri: controlli rafforzati, presidi delle forze dell'ordine e corse dedicate agli après-ski.

