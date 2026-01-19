Cadavere sui binari sospesa la circolazione dei treni sulla linea Terontola-Foligno | ritardi e disagi

È stata sospesa temporaneamente la circolazione dei treni sulla linea Terontola-Foligno, tra Perugia Ponte San Giovanni e Bastia Umbra, a seguito di un incidente che ha coinvolto una persona sui binari. La situazione ha causato ritardi e disagi per i viaggiatori, con le autorità che stanno gestendo la situazione e fornendo aggiornamenti sulle tempistiche di ripristino.

Sospesa la circolazione ferroviaria lungo la linea Terontola-Foligno nel tratto compreso tra Perugia Ponte San Giovanni e Bastia Umbra per l'investimento di una persona. Gli accertamenti dell'autorità giudiziaria sono iniziati intorno alle 15 di oggi, lunedì 19 gennaio.

