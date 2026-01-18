Treni Campo di Marte | muore sui binari Circolazione sospesa ritardi fino a 120 minuti

Nella serata del 18 gennaio 2026, presso la stazione di Firenze Campo di Marte, si è verificato un incidente in cui un uomo è stato investito da un treno al binario 3. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa, con ritardi stimati fino a 120 minuti. La situazione ha causato disagi ai pendolari e sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

FIRENZE – Un uomo è stato investito da un treno nella stazione di Firenze Campo di Marte, stasera 18 gennaio 2026, al binario 3. Sul posto la Polfer per gli accertamenti di polizia giudiziaria. La vittima sarebbe originaria della Romania. Il fatto è avvenuto dopo le 19 e sta dando conseguenze per la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze. La circolazione è stata sospesa e poi ha ripreso con ritardi dei convogli stimati in 120 minuti da parte di Rfi, in particolare sulla linea Firenze-Roma e sulle lunghe percorrenze Roma-Milano.

Treni: muore investita sui binari a Rifredi. Ritardi fino a 120 minuti

Nella giornata del 28 dicembre 2025, si è verificato un incidente presso la stazione di Firenze Rifredi, dove una persona è stata investita sui binari, provocando la sua morte. L'evento ha causato disagi e ritardi nei servizi ferroviari, con ritardi fino a 120 minuti. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa o rallentata, in attesa di ulteriori dettagli e di eventuali interventi di sicurezza.

Cadavere sui binari: ritardi fino a 120 minuti sui treni alta velocità Roma-Firenze

Mattinata di disagi sulla linea alta velocità Roma-Firenze a causa del rinvenimento di un cadavere nei pressi dei binari. La circolazione è stata sospesa a Chiusi (Siena), con conseguenti ritardi fino a 120 minuti per i treni, causando disagi ai passeggeri in viaggio tra le due città.

