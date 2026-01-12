Teatro della Toscana | Massini annuncia la collaborazione con Metastasio e Fabbricone

Il Teatro della Toscana ha annunciato nuove collaborazioni con i teatri Metastasio e Fabbricone, rafforzando la propria offerta culturale. Sono previste coproduzioni con Prato, un premio dedicato a Giuliano Scabia e un Osservatorio sulle compagnie under 25 intitolato a Giancarlo Cauteruccio. Queste iniziative mirano a sostenere la scena teatrale locale e a promuovere giovani talenti nel panorama teatrale toscano.

Sabato 31 gennaio ore 21:15 e Domenica 1 Febbraio ore 16:30 al TEATRO MCL DI SETTIMELLO: La Divina Toscana con SERGIO FORCONI in IL MATTO IN CANTINA Commedia Brillante in 3 atti di Gianluigi Ciolli, Giovanna Nicotra e Alessandro Cecchini.

