Teatro della Toscana | Massini annuncia la collaborazione con Metastasio e Fabbricone

Il Teatro della Toscana ha annunciato nuove collaborazioni con i teatri Metastasio e Fabbricone, rafforzando la propria offerta culturale. Sono previste coproduzioni con Prato, un premio dedicato a Giuliano Scabia e un Osservatorio sulle compagnie under 25 intitolato a Giancarlo Cauteruccio. Queste iniziative mirano a sostenere la scena teatrale locale e a promuovere giovani talenti nel panorama teatrale toscano.

