Stefano Massini per la prima volta sul Nove
Stefano Massini, noto per il suo lavoro su Rai 3 e La7, debutta per la prima volta sul Nove. Giornalista e scrittore, è volto noto del panorama televisivo italiano, con una presenza costante in programmi di approfondimento e cultura. Questa nuova esperienza rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso professionale, offrendo al pubblico una prospettiva diversa e approfondimenti su temi di attualità e società.
Gia volto di Rai 3 con Riserva Indiana e presenza fissa ogni giovedì sera su La7 a Piazzapulita di Corrado Formigli, Stefano Massini si appresta a debuttare sul Nove. A marzo porterà sul canale Warner Bros. Discovery Io, Vladimir. Scritto e condotto dallo stesso scrittore e drammaturgo fiorentino, il progetto – destinato a una prima serata – ha come obiettivo quello di trasportare lo spettatore in un inedito e coinvolgente racconto in prima persona di Vladimir Putin, dall’infanzia affamata a Leningrado fino al giorno della presa del potere come Presidente della Federazione Russa. A fare da sfondo, una gigantografia di Anna Politkovskaja, assassinata a Mosca il 7 ottobre 2006. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Argomenti discussi: Da Bologna a Cesena, Stefano Massini porta 'Donald' a teatro: Trump è lo specchio del nostro tempo, è un mito che si autoalimenta da sé; Stefano Massini a Perugia con lo spettacolo Donald; Trump prima di Trump, Stefano Massini in Donald – Storia molto più che leggendaria di un Golden Man; L’inarrestabile ascesa di Trump nel racconto di Stefano Massini.
