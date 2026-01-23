Stefano Massini per la prima volta sul Nove

Stefano Massini, noto per il suo lavoro su Rai 3 e La7, debutta per la prima volta sul Nove. Giornalista e scrittore, è volto noto del panorama televisivo italiano, con una presenza costante in programmi di approfondimento e cultura. Questa nuova esperienza rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso professionale, offrendo al pubblico una prospettiva diversa e approfondimenti su temi di attualità e società.

