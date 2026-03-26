Durante il concerto di Rosalia, tra le persone scelte per assistere all’evento ci sono anche Brenda Lodigiani e Stefano De Martino. I due sono stati fotografati mentre si trovavano tra il pubblico, senza ulteriori dettagli sulla loro presenza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo a eventuali incontri o motivi della loro partecipazione.

Fra i vip avvistati all’attesissimo concerto di Rosalia ci sono anche Brenda Lodigiani e Stefano De Martino. Colleghi, ma prima di tutto amici, i due hanno preso parte al live di Milano insieme e sono stati avvistati fra la folla. Stefano De Martino con Brenda Lodigiani al concerto di Rosalia. Rosalia, cantante del momento di cui tutti parlano, è sbarcata in Italia con il suo Lux Tour. L’unica tappa voluta dall’artista a Milano dove però si è verificato un imprevisto. Dopo appena un’ora di live, Rosalia ha infatti interrotto il concerto a causa di una intossicazione alimentare che le avrebbe impedito di continuare a cantare. Fra il pubblico, deluso per questo contrattempo, c’era anche Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalia

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Stefano De Martino e Brenda Lodigiani fotografati insieme al concerto di Rosalia

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Ci voleva Stefano De Martino per far ammettere ad alcuni che il mercoledì di Rai 1 è spento. E lo è da anni, non da 4 settimane. Peccato che gli stessi non l’hanno mai sottolineato quando dovevano esaltare altri show appositamente collocati al mercoledì #Sta x.com