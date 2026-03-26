Durante il concerto di Rosalía a Milano, sono stati avvistati insieme il conduttore di Sanremo 2027 e un'attrice. I due sono stati fotografati in compagnia, mentre si trovavano tra il pubblico dell'evento musicale. Non sono stati forniti commenti ufficiali da parte dei protagonisti riguardo alla natura della loro relazione.

All'indomani dell'attesissimo concerto milanese di Rosalía, unica tappa italiana del suo Lux Tour, a dominare le conversazioni sui social non è soltanto la decisione della cantautrice spagnola di interrompere a metà lo spettacolo a causa di un'intossicazione alimentare, ma anche il gossip che riguarda due degli oltre 11mila spettatori all'Unipol Forum di Assago: Stefano De Martino e Brenda Lodigiani. A svelare la presenza di De Martino e Lodigiani al concerto milanese di Rosalía è l'Ansa. Secondo l'agenzia di stampa, il prossimo conduttore del Festival di Sanremo era seduto accanto alla comica e attrice, un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalía a Milano

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