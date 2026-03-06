stefano de martino e brenda lodigiani stanno insieme la risposta dopo il bacio in tv

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati visti scambiarsi un bacio in televisione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e delle riviste di gossip. Le immagini hanno catturato l'attenzione di molti fan e appassionati di spettacolo, alimentando discussioni online e tra gli spettatori. La coppia è ora al centro dell’attenzione pubblica, con commenti e reazioni di vario tipo.

Il nome di Stefano De Martino è tornato a rimbalzare tra social, rotocalchi e conversazioni da salotto. Non solo per la notizia della sua conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo 2027, ma anche per un presunto nuovo capitolo sentimentale che lo legherebbe alla comica Brenda Lodigiani. Ad alimentare il chiacchiericcio uno scatto dei due che passeggiano a braccetto mentre in tv, a Stasera tutto è possibile, si sono scambiati un bacio. Ma dietro le quinte c'è tutta un'altra storia. Stefano De Martino e Brenda Lodigiani stanno insieme? In alcune foto pubblicate da Diva e Donna, Stefano De Martino e Brenda Lodigiani vengono ritratti mentre passeggiano per le strade di Napoli, apparentemente molto complici, sottobraccio. 🔗 Leggi su Dilei.it

