Dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, Forza Italia ha scelto Stefania Craxi come nuova capogruppo al Senato. La nomina è avvenuta oggi 26 marzo e la scelta è stata accolta con unanimità dai membri del partito. Stefania Craxi, già parlamentare, assume ora questa responsabilità nel gruppo parlamentare di riferimento.

Cambi di ruolo in casa Forza Italia. Dopo le dimissioni annunciate oggi 26 marzo da Maurizio Gasparri dal ruolo di capogruppo del partito al Senato, l'incarico è stato conferito a Stefania Craxi che è stata eletta per acclamazione. In una nota, il ministro degli Esteri e leader FI, Antonio Tajani, ha ringraziato Gasparri per "l'impegno profuso alla guida di Forza Italia" e la sua dedizione e lealtà. Poi il messaggio dei "migliori auguri di buon lavoro" a Craxi. "Forza Italia è un partito vivo, un punto di riferimento per tutti quegli italiani che si ritrovano nei valori della libertà e del popolarismo - ha aggiunto il capo della Farnesina - Continueremo ad affermarci sempre come il centro della politica italiana". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Forza Italia, dopo Gasparri c'è Stefania Craxi: è la nuova capogruppo al Senato

Articoli correlati

Forza Italia cambia volto, dopo Gasparri, arriva Stefania Craxi: cosa sapere sulla neo capogruppo al SenatoStefania Gabriella Anastasia Craxi, nata a Milano il 25 ottobre 1960, è una figura che ha attraversato mondi professionali diversi prima di...

Leggi anche: Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: Stefania Craxi in successione

Aggiornamenti e notizie su Forza Italia

Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; In Forza Italia cade la prima testa: Gasparri costretto a lasciare la presidenza dei senatori; Lotito- Masaniello. Arma la rivolta in Forza Italia. Via Gasparri da capogruppo.

Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum: Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoDopo la sconfitta al referendum parte la resa dei conti anche in Forza Italia: il primo a farne le spese è Maurizio Gasparri, che si è dimesso da capogruppo del partito al Senato. tpi.it

Stefania Craxi capogruppo di Forza Italia al Senato dopo dimissioni di Gasparri, lui va in Commissione EsteriStefania Craxi è stata scelta come sostituta di Maurizio Gasparri: è lei la nuova capogruppo al Senato, mentre lui diventa presidente della Commissione Esteri ... virgilio.it

"A Stefania Craxi, neo presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro". Lo scrive il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in un post su X. #ANSA - facebook.com facebook

Ringrazio Maurizio Gasparri per l’impegno profuso in questi anni alla guida dei senatori di @forza_italia. La sua dedizione e lealtà verso la nostra bandiera è un esempio che tutti dovrebbero seguire e apprezzare. A Stefania Craxi, neo Presidente del Gruppo x.com