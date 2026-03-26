Stefania Craxi nuovo capogruppo FI al Senato | Il cambio non è legato alla sconfitta al Referendum – Il video

Stefania Craxi è stata nominata nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato. Durante una conferenza stampa, ha dichiarato che la nomina non è collegata alla sconfitta al referendum, aggiungendo che si tratta di un cambio annunciato nei mesi precedenti all’esito del voto referendario. La sua comunicazione è avvenuta all’uscita dall’aula del Senato.

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "Voi legate il cambio alla sconfitta. In realtà non è così. È un cambio di cui abbiamo parlato nei mesi passati, precedenti al referendum", così Stefania Craxi nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato, in un punto stampa all’uscita del Senato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Daniela Santanché si è dimessa, la lettera a Meloni: «Ho sempre pagato i miei conti». Solidarietà da La Russa: «Gesto non dovuto» – La diretta Daniela Santanché decisa a resistere alla richiesta di dimissioni avanzata da Giorgia Meloni. La Russa preme, altrimenti la maggioranza farà passare la mozione Pd di sfiducia La lite con La Russa, la minaccia dello scontro in aula, poi Santanché si arrende. 🔗 Leggi su Open.online

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