Dopo la sconfitta al referendum, un membro di Forza Italia ha annunciato le dimissioni da capogruppo al Senato. La leadership del partito verrà affidata a una nuova figura, Stefania Craxi. La serie di cambiamenti politici coinvolge diversi partiti e rappresenta un momento di trasformazione all’interno del panorama parlamentare.

L’aria di rinnovamento sta investendo l’intero Parlamento. Dopo la pesante sconfitta al referendum, gli scossoni in Fratelli d’Italia con le dimissioni ai vertici del governo, sono stati seguiti da quelli inForza Italia.Maurizio Gasparri, capogruppo forzista in Senato,si è dimessoin seguito alla raccolta firme per chiedere la sua sostituzione. Insomma, prendono forma i segnali di cambiamento cheMarina Berlusconiha più volte chiesto al leader azzurro, Antonio Tajani. E nel mirino sono subito finiti i due capogruppo di FI, per l’appunto Gasparri ePaolo Barelli, entrambi vicini al ministro degli Esteri, ma ritenuti inadeguati dalla stessa Marina nonché da Pier Silvio, anche dal punto di vista mediatico e televisivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: Stefania Craxi in successione

Articoli correlati

Leggi anche: Terremoto anche in Forza Italia: Gasparri si dimette da capogruppo. Stefania Craxi in pole

Leggi anche: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato

Contenuti utili per approfondire Forza Italia

Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Lotito- Masaniello. Arma la rivolta in Forza Italia. Via Gasparri da capogruppo; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; dopo il voto implode pure fi: raccolta firme contro gasparri.

Terremoto anche in Forza Italia: Gasparri si dimetterà da capogruppoIeri la lettera di 14 senatori azzurri e pressing su Gasparri. Tra i firmatari anche i ministri Zangrillo e Casellati, in pole Stefania Craxi ... msn.com

Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum: Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoDopo la sconfitta al referendum parte la resa dei conti anche in Forza Italia: il primo a farne le spese è Maurizio Gasparri, che si è dimesso da capogruppo del partito al Senato. tpi.it

Forza Italia, Maurizio Gasparri verso le dimissioni da capogruppo al Senato - facebook.com facebook

Si è dimesso Maurizio Gasparri da presidente dei senatori di Forza Italia x.com